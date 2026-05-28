CINÉMA SÉANCE SPÉCIALE SOUS LE SOLEIL DES PRÉNÉES CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CINÉMA SÉANCE SPÉCIALE SOUS LE SOLEIL DES PRÉNÉES

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:45:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

En présence du réalisateur ! Un film de Fabrice Launay

Synopsis

Entre Comminges, Barousse et Bigorre, Sous le soleil des Pyrénées nous emmène à la rencontre d’un territoire authentique et de ceux qui le font vivre. À travers des paysages majestueux, des traditions vivantes et une mémoire partagée, ce documentaire rend hommage à l’âme des Pyrénées et à l’attachement profond de ses habitants à leur terre. Un voyage humain et sensible au cœur d’un patrimoine vivant, porté par celles et ceux qui perpétuent l’identité de ce territoire unique.

Commentaire

Touchée par la démarche et la beauté du film, Sophie Adenot devient désormais la nouvelle égérie de Sous le soleil des Pyrénées, apportant un rayonnement inédit au projet de Fabrice Launay et renforçant encore davantage sa volonté de faire découvrir et valoriser les Pyrénées au plus grand nombre. .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57

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English :

In the presence of the director! A film by Fabrice Launay

L’événement CINÉMA SÉANCE SPÉCIALE SOUS LE SOLEIL DES PRÉNÉES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE