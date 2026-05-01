EXPOSITION MOI DANS MA GROTTE MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

EXPOSITION MOI DANS MA GROTTE

MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2027-09-20

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir cette nouvelle exposition !

Cette exposition prend forme à partir d’une phrase simple, trouvée par Alan (jeune du DITEP*) au cours d’un atelier Moi dans ma grotte. Une phrase comme un refrain, comme un abri.

Un endroit qu’on se fabrique, qu’on imagine, ou dans lequel on se retire. Pendant plusieurs mois, un travail a été mené avec des jeunes du DITEP L’Essor de Saint-Ignan autour de la figure de la bête. Une présence difficile à saisir, tour à tour inquiétante, protectrice, intime. Une forme qui apparaît autant qu’elle disparaît. Peu à peu, la bête s’est déplacée. Elle n’était plus seulement une figure à représenter, mais quelque chose qui habite un espace, un corps, une voix.

Moi dans ma grotte prolonge cette recherche en déplaçant la question non plus seulement qu’est-ce que la bête ? Mais où est-ce qu’elle apparaît ?

L’exposition se construit comme un espace intérieur. Un lieu à la fois refuge et retrait, où différentes présences coexistent.

Résidence soutenue par la DRAC et l’ARS Occitanie, dans le cadre du dispositif Culture, handicap et dépendance.

*dispositif d’institut thérapeutique éducatif et pédagogique .

MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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L’événement EXPOSITION MOI DANS MA GROTTE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE