CINE CONCERT SANTA LE CONCERT AU CINÉMA CINEMA LE REGENT Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CINE CONCERT SANTA LE CONCERT AU CINÉMA

CINEMA LE REGENT 17 Rue de l'Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 21:40:00

SANTA signe le show de ses rêves !

Dans un concert magistral, l’artiste embrasse la scène mêlant puissance émotionnelle, énergie brute et moments de grâce. Portée par une voix intense hors du commun et une mise en scène spectaculaire imaginée par elle-même, SANTA livre un show vibrant, intime et fédérateur, où chaque chanson résonne comme un instant de partage.

Un moment suspendu à vivre sur grand écran ! 19 .

CINEMA LE REGENT 17 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

SANTA signs her dream show!

L’événement CINE CONCERT SANTA LE CONCERT AU CINÉMA Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE