Mini Bal Danses traditionnelles et occitanes, Place Sainte-Anne, Saint-Gaudens (31), Saint-Gaudens

Mini Bal Danses traditionnelles et occitanes Jeudi 23 avril, 20h00 Place Sainte-Anne, Saint-Gaudens (31) Haute-Garonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:30:00+02:00

MINI BAL

NOTEZ LE CHANGEMENT DE SALLE JUSQU’EN JUIN 2026

Salle Sainte-Anne, Place Saint-Anne, SAINT-GAUDENS (Précédemment Salle du Belvédère)

L’association COC (Cultura Occitana En Comenge)

vous propose un Mini Bal

Danses Traditionnelles et Occitanes

jeudi 23 avril 2026

20 h / 22h30

Salle Sainte A…

source: Mini Bal Danses traditionnelles et occitanes – AgendaTrad

Place Sainte-Anne, Saint-Gaudens (31) Salle Sainte-Anne 31800 Saint-Gaudens, 31800 Saint-Gaudens, France Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/mini-bal-danses-traditionnelles-et-occitanes.vdvg8dxt »}]

organisé par Cultura Occitana en Comenge baltrad balfolk