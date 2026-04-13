Mini Bal Danses traditionnelles et occitanes, Place Sainte-Anne, Saint-Gaudens (31), Saint-Gaudens
Mini Bal Danses traditionnelles et occitanes, Place Sainte-Anne, Saint-Gaudens (31), Saint-Gaudens jeudi 23 avril 2026.
Mini Bal Danses traditionnelles et occitanes Jeudi 23 avril, 20h00 Place Sainte-Anne, Saint-Gaudens (31) Haute-Garonne
Voir Programmation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:00:00+02:00 – 2026-04-23T22:30:00+02:00
MINI BAL
NOTEZ LE CHANGEMENT DE SALLE JUSQU’EN JUIN 2026
Salle Sainte-Anne, Place Saint-Anne, SAINT-GAUDENS (Précédemment Salle du Belvédère)
L’association COC (Cultura Occitana En Comenge)
vous propose un Mini Bal
Danses Traditionnelles et Occitanes
jeudi 23 avril 2026
20 h / 22h30
Salle Sainte A…
source: Mini Bal Danses traditionnelles et occitanes – AgendaTrad
Place Sainte-Anne, Saint-Gaudens (31) Salle Sainte-Anne 31800 Saint-Gaudens, 31800 Saint-Gaudens, France Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://agendatrad.org/e_2026-04/mini-bal-danses-traditionnelles-et-occitanes.vdvg8dxt »}]
organisé par Cultura Occitana en Comenge baltrad balfolk
À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)
- CINÉ-RENCONTRE PREMIÈRES LUNES CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens 15 avril 2026
- CINÉ-RENCONTRE TOUT VA BIEN CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens 16 avril 2026
- SÉANCE OXYGÈNE VENT DEBOUT ! CINEMA LE RÉGENT Saint-Gaudens 17 avril 2026
- DE FERME EN FERME 2026 17 TI KAS PROVENCALE TI KAS PROVENCALE Saint-Gaudens 25 avril 2026
- BAL MUGUET LA SALLE DU CUBE Saint-Gaudens 1 mai 2026