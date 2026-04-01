CINÉ-RENCONTRE TOUT VA BIEN CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens
CINÉ-RENCONTRE TOUT VA BIEN CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens mercredi 15 avril 2026.
Saint-Gaudens
CINÉ-RENCONTRE TOUT VA BIEN
CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 20:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
La Résidence Habitat Jeunes le Vénasque, Réseau Education Sans Frontières, Amnesty International et le cinéma le Régent vous proposent
Un documentaire de Thomas Ellis
Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. Tout va bien répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer…
La séance sera suivie d’un échange animé par les jeunes de la Résidence Habitat Jeunes Le Vénasque de Saint-Gaudens et les associations Amnesty International et Réseau Éducation Sans Frontières. 7 .
CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Résidence Habitat Jeunes le Vénasque, Réseau Education Sans Frontières, Amnesty International and the Régent cinema present
L’événement CINÉ-RENCONTRE TOUT VA BIEN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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