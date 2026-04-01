CINÉ-RENCONTRE TOUT VA BIEN CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE TOUT VA BIEN

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

La Résidence Habitat Jeunes le Vénasque, Réseau Education Sans Frontières, Amnesty International et le cinéma le Régent vous proposent

Un documentaire de Thomas Ellis

Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. Tout va bien répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer…

La séance sera suivie d’un échange animé par les jeunes de la Résidence Habitat Jeunes Le Vénasque de Saint-Gaudens et les associations Amnesty International et Réseau Éducation Sans Frontières. 7 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Résidence Habitat Jeunes le Vénasque, Réseau Education Sans Frontières, Amnesty International and the Régent cinema present

L’événement CINÉ-RENCONTRE TOUT VA BIEN Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE