CINÉ CONTE GOURMAND CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens
CINÉ CONTE GOURMAND CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens jeudi 30 avril 2026.
Saint-Gaudens
CINÉ CONTE GOURMAND
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 16:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Pour continuer ces vacances gourmandes, Le Régent vous propose un programme de court métrage au titre évocateur À Table !
Lecture de conte et goûter à l’issue de la séance.
Synopsis Banquet de roi, opéra sucré, recette improvisée… Dans À table ! , la nourriture est à l’honneur. Toute en textures et en couleurs, elle s’anime, réchauffe les cœurs et nous prouve que rien n’est plus important que de partager un gâteau entre amis !
Programme Le Génie de la boîte de raviolis de Claude Barras La Traviata (Noi siamo zingarelle) de Guionne Leroy Cœur fondant de Benoît Chieux Illustration compostage d’Élise Auffray La Soupe au caillou de Clémentine Robach 5 .
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com
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English :
To continue these gourmet vacations, Le Régent offers a program of short films with the evocative title: À Table!
L’événement CINÉ CONTE GOURMAND Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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