ATELIER CRÉATIF JEUNE PUBLIC MES INITIALES EN LETTRINE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens
ATELIER CRÉATIF JEUNE PUBLIC MES INITIALES EN LETTRINE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens mardi 28 avril 2026.
Saint-Gaudens
ATELIER CRÉATIF JEUNE PUBLIC MES INITIALES EN LETTRINE
Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 14:30:00
fin : 2026-04-28 16:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Voici un atelier inédit proposé par l’antenne des Archives à Saint-Gaudens pour les vacances de printemps ! Inscrivez vite vos enfants pour ce voyage tout en couleur dans l’imaginaire médiéval !
Librement inspiré par des reproductions de lettrines issues de nos fonds, chaque apprenti-illustrateur dessine et orne l’initiale de son prénom à la façon des copistes anciens. Végétaux fantastiques, monstres et dragons ou personnages exubérants … chacun peut choisir le décor qu’il compose et qu’il peint. Vous voici partis pour un voyage dans le temps … en miniature !
Animation Isabelle Sourroubille, médiatrice culturelle.
JEUNE PUBLIC > 8-15 ans.
Réservation obligatoire. .
Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr
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English :
Here’s a new workshop offered by the Archives branch in Saint-Gaudens for the spring vacations! Register your children now for this colorful journey into the medieval imagination!
L’événement ATELIER CRÉATIF JEUNE PUBLIC MES INITIALES EN LETTRINE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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