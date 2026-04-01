Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER CIRQUE MON AILE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

ATELIER CIRQUE MON AILE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

ATELIER CIRQUE MON AILE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens mercredi 22 avril 2026.

Lieu : THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON

Adresse : 3 Place Hippolyte Ducos

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif enfant

Saint-Gaudens

ATELIER CIRQUE MON AILE

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 15:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

En amont de la représentation, les publics découvrent l’univers de la compagnie Yifan et vivent une belle ouverture de l’imaginaire grâce aux disciplines du spectacle Mon Aile ! Une très belle occasion de vivre une véritable rencontre avec les artistes !
Pour les vacances au théâtre, venez vous essayer aux arts du cirque (équilibres, jonglage d’objets, portés acrobatiques), de la marionnette, et de l’écriture.

Atelier encadré par la Compagnie Yifan
Aucun pré-requis
Tout public à partir de 7 ans 2  .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ahead of the performance, audiences can discover the world of Yifan and experience a wonderful opening of the imagination thanks to the disciplines of the show Mon Aile ! A wonderful opportunity to meet the artists!

L’événement ATELIER CIRQUE MON AILE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Saint-Gaudens (Haute-Garonne)