ATELIER CIRQUE MON AILE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

ATELIER CIRQUE MON AILE

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

En amont de la représentation, les publics découvrent l’univers de la compagnie Yifan et vivent une belle ouverture de l’imaginaire grâce aux disciplines du spectacle Mon Aile ! Une très belle occasion de vivre une véritable rencontre avec les artistes !

Pour les vacances au théâtre, venez vous essayer aux arts du cirque (équilibres, jonglage d’objets, portés acrobatiques), de la marionnette, et de l’écriture.

Atelier encadré par la Compagnie Yifan

Aucun pré-requis

Tout public à partir de 7 ans 2 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Ahead of the performance, audiences can discover the world of Yifan and experience a wonderful opening of the imagination thanks to the disciplines of the show Mon Aile ! A wonderful opportunity to meet the artists!

L’événement ATELIER CIRQUE MON AILE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE