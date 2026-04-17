TRAVERSÉES COMMUNES ATELIERS DE CRÉATION Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

TRAVERSÉES COMMUNES ATELIERS DE CRÉATION

Boulevard Jean Bepmale BUS C.A.P NOMADE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Bienvenus.es au Bus C.A.P. Nomade, venez participer à des ateliers de création sur la thématique de l’égalité des genres !

Le bus de l’association C.A.P. Nomade s’installe sur l’espace public à Saint-Gaudens pour vous accueillir à son bord. Ce bus, aménagé en espace de création, vous permettra de participer à des ateliers autour de la vidéo, du son, du corpel et de la création plastique. Venez rencontrer les 5 artistes qui vous accompagneront dans une création collective.

À l’issue du projet, un vernissage sera organisé pour présenter ce qui aura émergé de ces temps de création.

Au programme de cette deuxième session Création d’une performance danse théâtre avec Rose-Anne et Claudia, dont l’objectif est de faire corps, ensemble, dans l’espace public, et en parallèle, atelier cinéma avec une création vidéo d’autofiction sur les rapport de genres avec Marine.

Création performance Nous envisageons cette création comme un moyen de rendre visible l’invisible de la rue, ensemble.

Pour cela, nous observerons l’espace public, pour nous donner matière à parler de nos propres comportements et usages à l’intérieur de celui-ci. Puis, avec des exercices corporels et des jeux théâtraux, nous inventerons ensemble des moyens de détourner le mobilier urbain, bouger librement, décaler nos regards sur l’espace et l’autre. La création finale, sous la forme

d’une performance, proposera un dialogue entre l’espace public et ce que nous avons de commun .

Création vidéo Pendant 4 jours, avec comme fil conducteur les rapports de genre, huits adolescent.es. expérimenterons différents aspects du cinéma, à travers plusieurs ateliers l’écriture de personnages, les témoignages face caméra, l’analyse filmique, le découpage de petites histoires, la fabrication d’une séquence de films. La technique se mettra au service de

la réflexion, et les ateliers favoriseront autant l’expression personnelle que la collaboration de groupe. .

Boulevard Jean Bepmale BUS C.A.P NOMADE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie capnomage@gmail.com

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English :

Welcome to the C.A.P. Nomade Bus, where you can take part in creative workshops on the theme of gender equality!

L’événement TRAVERSÉES COMMUNES ATELIERS DE CRÉATION Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE