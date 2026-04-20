SPECTACLE MON AILE THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

SPECTACLE MON AILE

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 16:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Les vacances au théâtre ! Mon Aile est l’histoire d’un personnage qui a perdu une aile ou croit l’avoir perdue. À travers cette métaphore le spectacle invite à une réflexion sur les rencontres.

Entre cirque de proximité, marionnette et musique live, la compagnie Yifan propose une forme intime et inventive. Objets du quotidien détournés, théière marionnettique, danse avec un parachute flottant, tout devient prétexte à l’émerveillement et au jeu.

Sur scène, Ignacio Herrero déploie un univers où humour discret et émotion s’entrelacent avec délicatesse. Porté par la musique originale de Yifan et les arrangements de Javier Aparicio, Mon aile touche petits et grands. Une parenthèse poétique sur la fragilité et la beauté du vivant.

Spectacle présenté par la Compagnie Yifan

Durée 47min

Tout public de 7 à 177 ans 6 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 theatre@stgo.fr

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English :

Vacations in the theater! Mon Aile is the story of a character who has lost a wing, or believes he has. Through this metaphor, the show invites us to reflect on encounters.

L’événement SPECTACLE MON AILE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE