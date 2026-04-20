CINÉ-DÉBAT GREP-COMMINGES PROJECTION DU FILM TOUT EST PARTI D'ICI LE COMMINGES, BERCEAU DU GÉANT DÉCHU ELF MÉDIATHÈQUE & CONSERVATOIRE CŒUR ET COTEAUX COMMINGES Saint-Gaudens samedi 25 avril 2026.
MÉDIATHÈQUE & CONSERVATOIRE CŒUR ET COTEAUX COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-25 16:30:00
Pour cette dernière soirée de la 30ème saison commingeoise du GREP, venez découvrir Tout est parti d’ici Le Comminges, berceau du géant déchu ELF, documentaire réalisé par Vincent Barthe et Virginie Mailles-Viard !
Dans leur documentaire, mêlant et confrontant les archives d’époque et les témoignages recueillis aujourd’hui auprès des Commingeois qui les ont vécus, les réalisateurs nous racontent l’histoire flamboyante qui mène de la découverte d’un gisement de gaz à Saint-Marcet, près de Saint-Gaudens, en 1939, à la construction du géant pétrolier ELF, fleuron de l’industrie française… Tout un pan de vie du Comminges, porteur de leçons pour aujourd’hui ?
Après la conférence, repas convivial autour des réalisateurs au restaurant Pédussaut (inscription obligatoire).
MÉDIATHÈQUE & CONSERVATOIRE CŒUR ET COTEAUX COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 60 16 comminges@grep-mp.org
English :
For the final evening of GREP’s 30th season in the Comminges, come and discover Tout est parti d’ici : Le Comminges, cradle of the fallen giant ELF, a documentary directed by Vincent Barthe and Virginie Mailles-Viard!
