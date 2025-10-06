BAL MUGUET LA SALLE DU CUBE Saint-Gaudens
LA SALLE DU CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-04-30 14:30:00
fin : 2026-04-30 18:30:00
2026-04-30
Bouger, danser et s’amuser !
À partir d’octobre, les thés dansants retrouvent leur rythme habituel, avec un rendez-vous un dimanche par mois à la salle du Belvédère de 14h30 à 18h30, jusqu’au très attendu Bal du Muguet ! 12 .
English :
Move, dance and have fun!
German :
Bewegen, tanzen und Spaß haben!
Italiano :
Muoversi, ballare e divertirsi!
Espanol :
¡Muévete, baila y diviértete!
L’événement BAL MUGUET Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE