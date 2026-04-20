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ATELIER TOUT-PETITS, LES BÉBÉS AU MUSÉE ! MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

ATELIER TOUT-PETITS, LES BÉBÉS AU MUSÉE ! MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

ATELIER TOUT-PETITS, LES BÉBÉS AU MUSÉE ! MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens jeudi 30 avril 2026.

Lieu : MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES

Adresse : 35 Boulevard Jean Bepmale

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Saint-Gaudens

ATELIER TOUT-PETITS, LES BÉBÉS AU MUSÉE !

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:30:00
fin : 2026-04-30 11:15:00

Date(s) :
2026-04-30

Prenez le temps pour observer et ressentir une œuvre sélectionnée et présentée par votre médiatrice.
Découverte des collections de façon créative, pensée pour éveiller leur curiosité.

Animation pour les 0-4 ans.
Réservation conseillée. 2  .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42  accueil.musee@stgo.fr

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English :

Take time to observe and experience a work of art selected and presented by your mediator.

L’événement ATELIER TOUT-PETITS, LES BÉBÉS AU MUSÉE ! Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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