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ATELIER EMPREINTES MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

ATELIER EMPREINTES MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

ATELIER EMPREINTES MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens mercredi 29 avril 2026.

Lieu : MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES

Adresse : 35 Boulevard Jean Bepmale

Ville : 31800 Saint-Gaudens

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Saint-Gaudens

ATELIER EMPREINTES

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :
2026-04-29

À partir d’une sélection d’objets de l’exposition (Extra)ordinaires, nos collections ? , les enfants découvrent des techniques d’impression et créent leur propre tampon !
Atelier dès 4 ans.
Réservation conseillée. 2  .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42  accueil.musee@stgo.fr

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English :

Using a selection of objects from the exhibition (Extra)ordinary, our collections? , children discover printing techniques and create their own stamp!

L’événement ATELIER EMPREINTES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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