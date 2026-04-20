ATELIER EMPREINTES MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

ATELIER EMPREINTES

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

À partir d’une sélection d’objets de l’exposition (Extra)ordinaires, nos collections ? , les enfants découvrent des techniques d’impression et créent leur propre tampon !

Atelier dès 4 ans.

Réservation conseillée. 2 .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

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English :

Using a selection of objects from the exhibition (Extra)ordinary, our collections? , children discover printing techniques and create their own stamp!

L’événement ATELIER EMPREINTES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE