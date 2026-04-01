SÉANCE OXYGÈNE VENT DEBOUT ! CINEMA LE RÉGENT Saint-Gaudens
SÉANCE OXYGÈNE VENT DEBOUT ! CINEMA LE RÉGENT Saint-Gaudens jeudi 16 avril 2026.
Saint-Gaudens
SÉANCE OXYGÈNE VENT DEBOUT !
CINEMA LE RÉGENT 16 rue de l’indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Le Club Alpin Français de Saint-Gaudens & Le Cinéma le Régent vous proposent
Un film de Laurence Fleury
Figure incontestable de l’alpinisme pyrénéen, Patrice de Bellefon se fait remarquer dès les années soixante pour ses exploits en montagne, ses coups de gueule et son livre Les 100 plus belles courses dans les Pyrénées .
Il est l’un des premiers guides de haute montagne à proposer des expéditions dans les massifs lointains.
Il crée Gypaaile, la première marque de parapente dans les Pyrénées.
Il est à l’initiative de l’inscription du massif du Mont Perdu sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Sans renier la pratique conquérante de ses jeunes années, Patrice de Bellefon s’en éloigne peu à peu pour s’intéresser davantage aux hommes et aux vallées. Ses réflexions philosophiques, son esprit critique et surtout sa sensibilité à l’écologie le conduisent à modifier son rapport à la haute montagne, jusqu’à renoncer à traverser un océan et tout un continent pour parcourir une arête de neige et de roc, si belle soit-elle.
Ce film retrace le parcours de ce montagnard hyperactif et influent qui, à 87 ans, continue d’écrire, de peindre et de courir les sommets tout en délivrant des messages essentiels et totalement d’actualité sur l’état du monde, le climat et l’urgence à changer de culture.
PROJECTION SUIVIE D’UN ECHANGE AVEC LA RÉALISATRICE ET PATRICE DE BELLEFON 7 .
CINEMA LE RÉGENT 16 rue de l’indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Club Alpin Français de Saint-Gaudens & Le Cinéma le Régent present
L’événement SÉANCE OXYGÈNE VENT DEBOUT ! Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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