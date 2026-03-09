De ferme en ferme à la Rouge Jouvence Domaine La Rouge Jouvence La Baume-de-Transit

De ferme en ferme à la Rouge Jouvence

Domaine La Rouge Jouvence 180 chemin du Bosquet La Baume-de-Transit Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Nous sommes 2 associés, Justine et Valentin, installés à La-Baume-de-Transit depuis 2020. Nous sommes polyculteurs, comme nos ancêtres !

Domaine La Rouge Jouvence 180 chemin du Bosquet La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 37 57 62

We are 2 partners, Justine and Valentin, who have been working in La-Baume-de-Transit since 2020. We’re mixed farmers, just like our ancestors!

L’événement De ferme en ferme à la Rouge Jouvence La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence