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DE FERME EN FERME Argelliers

DE FERME EN FERME Argelliers samedi 25 avril 2026.

Adresse : Chemin de la garonne

Ville : 34380 Argelliers

Département : Hérault

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Argelliers

DE FERME EN FERME

Chemin de la garonne Argelliers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

Plus de 700 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public le dernier week-end d’avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites..Rendez-vous à la Ferme de l’Hort à Argelliers
De Ferme en Ferme est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Plus de 700 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public le dernier week-end d’avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites..Rendez-vous à la Ferme de l’Hort à Argelliers   .

Chemin de la garonne Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 6 26 01 31 27  lafermedelhort@gmail.com

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English : DE FERME EN FERME

Over 700 farms committed to sustainable agriculture are opening their doors to the general public on the last weekend of April to showcase their know-how and activities. Free educational visits, events and tastings: see you at Ferme de l’Hort in Argelliers

L’événement DE FERME EN FERME Argelliers a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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