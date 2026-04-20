Argelliers

DE FERME EN FERME

Chemin de la garonne Argelliers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Plus de 700 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public le dernier week-end d’avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites..Rendez-vous à la Ferme de l’Hort à Argelliers

De Ferme en Ferme est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Plus de 700 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public le dernier week-end d’avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites..Rendez-vous à la Ferme de l’Hort à Argelliers .

Chemin de la garonne Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 6 26 01 31 27 lafermedelhort@gmail.com

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English : DE FERME EN FERME

Over 700 farms committed to sustainable agriculture are opening their doors to the general public on the last weekend of April to showcase their know-how and activities. Free educational visits, events and tastings: see you at Ferme de l’Hort in Argelliers

L’événement DE FERME EN FERME Argelliers a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT