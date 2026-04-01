De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis Domaine Cadavre Exquis La Bastidonne

La Bastidonne

De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis

Domaine Cadavre Exquis 1156 Chemin du Réal La Bastidonne Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Week-end de portes ouvertes sur plus de 700 fermes visites guidées et dégustations gratuites, animations…

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Domaine Cadavre Exquis 1156 Chemin du Réal La Bastidonne 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 78 35 39 fermeenferme@civampaca.org

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English :

Open house weekend at over 700 farms: free guided tours and tastings, entertainment…

L’événement De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis La Bastidonne a été mis à jour le 2026-04-09 par Sud Luberon Tourisme