De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis Domaine Cadavre Exquis La Bastidonne
De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis Domaine Cadavre Exquis La Bastidonne samedi 25 avril 2026.
La Bastidonne
De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis
Domaine Cadavre Exquis 1156 Chemin du Réal La Bastidonne Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Week-end de portes ouvertes sur plus de 700 fermes visites guidées et dégustations gratuites, animations…
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Domaine Cadavre Exquis 1156 Chemin du Réal La Bastidonne 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 78 35 39 fermeenferme@civampaca.org
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English :
Open house weekend at over 700 farms: free guided tours and tastings, entertainment…
L’événement De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis La Bastidonne a été mis à jour le 2026-04-09 par Sud Luberon Tourisme