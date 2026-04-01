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De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis Domaine Cadavre Exquis La Bastidonne

De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis Domaine Cadavre Exquis La Bastidonne samedi 25 avril 2026.

Lieu : Domaine Cadavre Exquis

Adresse : 1156 Chemin du Réal

Ville : 84120 La Bastidonne

Département : Vaucluse

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Bastidonne

De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis

Domaine Cadavre Exquis 1156 Chemin du Réal La Bastidonne Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Week-end de portes ouvertes sur plus de 700 fermes visites guidées et dégustations gratuites, animations…
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Domaine Cadavre Exquis 1156 Chemin du Réal La Bastidonne 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 78 35 39  fermeenferme@civampaca.org

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English :

Open house weekend at over 700 farms: free guided tours and tastings, entertainment…

L’événement De ferme en ferme au Domaine Cadavre Exquis La Bastidonne a été mis à jour le 2026-04-09 par Sud Luberon Tourisme