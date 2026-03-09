De ferme en Ferme au Domaine des Gravennes Domaine des Gravennes Suze-la-Rousse
De ferme en Ferme au Domaine des Gravennes Domaine des Gravennes Suze-la-Rousse samedi 25 avril 2026.
De ferme en Ferme au Domaine des Gravennes
Domaine des Gravennes 2933 route de Baume Suze-la-Rousse Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
A l’occasion de Ferme en Ferme, l’équipe du domaine vous fait partager sa passion à travers une visite de la vigne à la cave, des explications sur la vitiforesterie et une dégustations de nos vins et jus de fruits.
.
Domaine des Gravennes 2933 route de Baume Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 84 41 contact@domainedesgravennes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of Ferme en Ferme, the domaine’s team will share their passion with you through a visit from the vineyard to the cellar, explanations of vitiforestry and a tasting of our wines and fruit juices.
L’événement De ferme en Ferme au Domaine des Gravennes Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence