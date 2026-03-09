De ferme en Ferme au Domaine des Gravennes Domaine des Gravennes Suze-la-Rousse

De ferme en Ferme au Domaine des Gravennes

Domaine des Gravennes 2933 route de Baume Suze-la-Rousse Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

A l’occasion de Ferme en Ferme, l’équipe du domaine vous fait partager sa passion à travers une visite de la vigne à la cave, des explications sur la vitiforesterie et une dégustations de nos vins et jus de fruits.

Domaine des Gravennes 2933 route de Baume Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 84 41 contact@domainedesgravennes.com

On the occasion of Ferme en Ferme, the domaine’s team will share their passion with you through a visit from the vineyard to the cellar, explanations of vitiforestry and a tasting of our wines and fruit juices.

