DE FERME EN FERME Belbèze-en-Comminges
DE FERME EN FERME Belbèze-en-Comminges samedi 25 avril 2026.
Belbèze-en-Comminges
DE FERME EN FERME
FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
De Ferme en Ferme cap sur la Ferme de Courneillac !
De Ferme en Ferme Découvrez la Ferme de Courneillac à Belbèze-en-Comminges
Vêtements, plaids, chaussons et pelotes en mohair.
Hébergement insolite, ateliers et visites.
Venez découvrir un élevage de chèvres angora et le savoir-faire autour du mohair à la Ferme de Courneillac. .
FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie contact@fermedecourneillac.fr
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English :
From Farm to Farm: the Ferme de Courneillac!
L’événement DE FERME EN FERME Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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