Belbèze-en-Comminges

DE FERME EN FERME

FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

De Ferme en Ferme cap sur la Ferme de Courneillac !

De Ferme en Ferme Découvrez la Ferme de Courneillac à Belbèze-en-Comminges

Vêtements, plaids, chaussons et pelotes en mohair.

Hébergement insolite, ateliers et visites.

Venez découvrir un élevage de chèvres angora et le savoir-faire autour du mohair à la Ferme de Courneillac. .

FERME DE COURNEILLAC Belbèze-en-Comminges 31260 Haute-Garonne Occitanie contact@fermedecourneillac.fr

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English :

From Farm to Farm: the Ferme de Courneillac!

L’événement DE FERME EN FERME Belbèze-en-Comminges a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE