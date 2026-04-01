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De ferme en ferme Domaine Roux-Gros Farges-lès-Mâcon

De ferme en ferme Domaine Roux-Gros Farges-lès-Mâcon samedi 25 avril 2026.

Lieu : Domaine Roux-Gros

Adresse : 30 Grande Rue

Ville : 71700 Farges-lès-Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Farges-lès-Mâcon

De ferme en ferme

Domaine Roux-Gros 30 Grande Rue Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

De la culture du raisin à la mise en bouteille, nous vous attendons sur notre domaine tout proche des origines du cépage Chardonnay. Vous pourrez vous promener dans nos vignes et découvrir nos installations avant de terminer votre visite par une dégustation de nos vins ou de jus de raisin pour les plus jeunes.   .

Domaine Roux-Gros 30 Grande Rue Farges-lès-Mâcon 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 54 04 27  emmanuel.gros58@gmail.com

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English : De ferme en ferme

L’événement De ferme en ferme Farges-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-04-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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