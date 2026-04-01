De ferme en ferme Domaine Roux-Gros Farges-lès-Mâcon
De ferme en ferme Domaine Roux-Gros Farges-lès-Mâcon samedi 25 avril 2026.
Farges-lès-Mâcon
De ferme en ferme
Domaine Roux-Gros 30 Grande Rue Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
De la culture du raisin à la mise en bouteille, nous vous attendons sur notre domaine tout proche des origines du cépage Chardonnay. Vous pourrez vous promener dans nos vignes et découvrir nos installations avant de terminer votre visite par une dégustation de nos vins ou de jus de raisin pour les plus jeunes. .
Domaine Roux-Gros 30 Grande Rue Farges-lès-Mâcon 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 54 04 27 emmanuel.gros58@gmail.com
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English : De ferme en ferme
L’événement De ferme en ferme Farges-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-04-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)