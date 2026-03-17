De Ferme en Ferme Ferme des Fromentaux Ferme des Fromentaux Retournac

De Ferme en Ferme Ferme des Fromentaux

Ferme des Fromentaux 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découverte du pain, du champ au fournil. Ambiance conviviale et engagée pour l’environnement. Repas Pizza cuite dans notre four à bois.

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Ferme des Fromentaux 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 78 53 73 ferme.des.fromentaux@gmail.com

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English :

Discover bread, from the field to the bakery. Friendly atmosphere and a commitment to the environment. Meal: Pizza baked in our wood-fired oven.

L’événement De Ferme en Ferme Ferme des Fromentaux Retournac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire