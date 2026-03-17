De Ferme en Ferme Ferme des Fromentaux Ferme des Fromentaux Retournac
De Ferme en Ferme Ferme des Fromentaux Ferme des Fromentaux Retournac samedi 25 avril 2026.
De Ferme en Ferme Ferme des Fromentaux
Ferme des Fromentaux 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Découverte du pain, du champ au fournil. Ambiance conviviale et engagée pour l’environnement. Repas Pizza cuite dans notre four à bois.
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Ferme des Fromentaux 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 78 53 73 ferme.des.fromentaux@gmail.com
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English :
Discover bread, from the field to the bakery. Friendly atmosphere and a commitment to the environment. Meal: Pizza baked in our wood-fired oven.
L’événement De Ferme en Ferme Ferme des Fromentaux Retournac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire