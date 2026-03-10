De Ferme en Ferme GAEC des Adrets Cave Maillefaud GAEC des Adrets Maillefaud Barsac

De Ferme en Ferme GAEC des Adrets Cave Maillefaud

GAEC des Adrets Maillefaud 2, Route de Viopis Barsac Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Découvrez le terroir exceptionnel de Barsac. Clairette, Crémant, Syrah, Chardonnay, effervescent rosé.

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GAEC des Adrets Maillefaud 2, Route de Viopis Barsac 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 71 77 marcel.maillefaud@orange.fr

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English :

Discover the exceptional terroir of Barsac. Clairette, Crémant, Syrah, Chardonnay, sparkling rosé.

L’événement De Ferme en Ferme GAEC des Adrets Cave Maillefaud Barsac a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme du Pays Diois