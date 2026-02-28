De ferme en ferme GAEC du Domaine de Sinzelles Sinzelles Blavozy

De ferme en ferme GAEC du Domaine de Sinzelles

Sinzelles GAEC de Sinzelles Blavozy Haute-Loire

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Bienvenue chez les belles rousses aux grandes cornes, notre élevage de vaches salers. Visitez notre installation de séchage de foin en grange. Réveillez vos papilles avec nos produits frais, sous vides, secs et plats cuisinés.

Sinzelles GAEC de Sinzelles Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 77 64 32 contact@domainedesinzelles.com

English :

Welcome to Les belles rousses aux grandes cornes, our Salers cow farm. Visit our barn hay-drying facility. Wake up your taste buds with our fresh, vacuum-packed, dry and ready-to-eat products.

