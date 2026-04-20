Gignac

DE FERME EN FERME

CHEMIN VIEUX Gignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Plus de 700 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public le dernier week-end d’avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites.. Venez au mas de la Boissonnade découvrir avec la vigneronne le travail de la vigne au cours des saisons et l’élaboration de vins vivants sans intrants.

De Ferme en Ferme est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril. Plus de 700 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public le dernier week-end d’avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités.

Venez au mas de la Boissonnade découvrir avec la vigneronne le travail de la vigne au cours des saisons et l’élaboration de vins vivants sans intrants. .

CHEMIN VIEUX Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 50 54 96 14 lesclosdelis@gmail.com

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English : DE FERME EN FERME

Over 700 farms committed to sustainable agriculture are opening their doors to the general public on the last weekend of April to showcase their know-how and activities. Educational tours, events and free tastings… Come to the Mas de la Boissonnade and discover with the winemaker how the vines work through the seasons, and how to make living wines without inputs.

L’événement DE FERME EN FERME Gignac a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT