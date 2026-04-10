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De Ferme en Ferme Les Autruches de la Tortue Les Autruches de la Tortue Saint-Julien-Chapteuil

De Ferme en Ferme Les Autruches de la Tortue Les Autruches de la Tortue Saint-Julien-Chapteuil samedi 25 avril 2026.

Lieu : Les Autruches de la Tortue

Adresse : Le Fraisse

Ville : 43260 Saint-Julien-Chapteuil

Département : Haute-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Saint-Julien-Chapteuil

De Ferme en Ferme Les Autruches de la Tortue

Les Autruches de la Tortue Le Fraisse Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

De ferme en ferme HAUTE-LOIRE, un élevage d’autruches à découvrir pour le plaisir des yeux et du palais.
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Les Autruches de la Tortue Le Fraisse Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 50 50 19 

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English :

From farm to farm HAUTE-LOIRE, an ostrich farm to discover for the pleasure of your eyes and palate.

L’événement De Ferme en Ferme Les Autruches de la Tortue Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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