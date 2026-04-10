De Ferme en Ferme Les Autruches de la Tortue Les Autruches de la Tortue Saint-Julien-Chapteuil
De Ferme en Ferme Les Autruches de la Tortue Les Autruches de la Tortue Saint-Julien-Chapteuil samedi 25 avril 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
De Ferme en Ferme Les Autruches de la Tortue
Les Autruches de la Tortue Le Fraisse Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
De ferme en ferme HAUTE-LOIRE, un élevage d’autruches à découvrir pour le plaisir des yeux et du palais.
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Les Autruches de la Tortue Le Fraisse Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 50 50 19
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English :
From farm to farm HAUTE-LOIRE, an ostrich farm to discover for the pleasure of your eyes and palate.
L’événement De Ferme en Ferme Les Autruches de la Tortue Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal