De ferme en ferme les fées des aromates Caroline Goyetche Sames

Sames

De ferme en ferme les fées des aromates

Caroline Goyetche 145 chemin de Hayet Sames Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Paysane herboriste, Caroline cultive une trentaines de plantes aromatiques et médicinales sur sa parcelle en agriculture biologique. Vous découvrirez ses diverses plantations, la spécificité de la terre qu’elle travaille, ainsi que les produits qu’elle réalise sirops, tisanes… .

Caroline Goyetche 145 chemin de Hayet Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 63 66 contact@lesfeesdesaromates.fr

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English : De ferme en ferme les fées des aromates

L’événement De ferme en ferme les fées des aromates Sames a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque