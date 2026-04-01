De ferme en ferme Les Fromages d’Adrien Chanaleilles
De ferme en ferme Les Fromages d’Adrien Chanaleilles samedi 25 avril 2026.
Chanaleilles
De ferme en ferme Les Fromages d’Adrien
Lieu-dit Chazeaux Chanaleilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Dans le cadre de De ferme en ferme Haute-Loire 2026 du CIVAM.
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Lieu-dit Chazeaux Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 65 43 lesfromagesdadrien43@gmail.com
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English :
As part of CIVAM’s De ferme en ferme Haute-Loire 2026 program.
L’événement De ferme en ferme Les Fromages d’Adrien Chanaleilles a été mis à jour le 2026-04-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier