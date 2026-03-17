De Ferme en Ferme Les Plants sur la Comète Le Mazel Retournac

De Ferme en Ferme Les Plants sur la Comète

Le Mazel 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Serre ouverte sur notre production horticole de plants de légumes, fleurs et aromatiques. Venez observer nos différentes variétés et découvrez les étapes de la graine aux plantes.

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Le Mazel 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 10 46 22 nininice@hotmail.fr

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English :

Open greenhouse on our horticultural production of vegetable, flower and herb plants. Come and see our different varieties and discover the stages from seed to plant.

L’événement De Ferme en Ferme Les Plants sur la Comète Retournac a été mis à jour le 2026-03-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire