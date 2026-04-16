DE FERME EN FERME REVIENT POUR UNE NOUVELLE ÉDITION Lunel

Lunel

DE FERME EN FERME REVIENT POUR UNE NOUVELLE ÉDITION

67 Rue des Aires Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Le week-end des 25 et 26 avril, les agriculteurs du territoire vous ouvrent leurs exploitations dans le cadre du programme de l’Hérault de ferme en ferme en partenariat avec Lunel Agglo. L’occasion de découvrir leurs quotidiens et leurs produits.

De 10h à 18h

Tout public

Gratuit

De 10h à 18h, venez à la rencontre des agriculteurs du territoire. Comme Christophe Brun, référent du circuit Pays de Lunel. C’est important pour nous d’ouvrir nos portes aux visiteurs, explique le viticulteur du Domaine des Aires. Cela permet de leur montrer notre savoir-faire en expliquant ce que l’on fait tout au long de l’année, nos méthodes de travail, nos circuits de vente, etc. .

En tout, ce sont 6 fermes qui vous ouvrent leurs portes sur le territoire de Lunel Agglo.

Domaine Marco Paulo Saussines

Marc et Sylvain Paul vous accueillent dans leur cave familiale qui date de 1850 pour vous faire découvrir leur métier de vigneron, l’histoire du domaine, ses spécificités et, bien sûr, déguster leurs vins.

+d’infos au 06 22 20 91 67 ou marcopaulo34@aol.fr

Domaine Marco Paulo

Les ruchers des Aires d’Oc Saussines

Xavier vous fera découvrir les saveurs de ses différents miels, ainsi que de son huile d’olive, obtenus grâce au travail des abeilles et des hommes.

+d’infos au 06 12 49 31 22 ou xavier.valadier@laposte.net

Les ruchers des Aires d’Oc

Spiruline Croqu’la vie Entre-Vignes-Saint-Christol

Thomas Level vous propose un parcours découverte autour de la spiruline à la ferme Croqu’ la vie de Saint Christol. Le producteur vous fera découvrir ce super aliment de façon ludique et joyeuse, à travers une visite de l’exploitation et une exposition. Il vous expliquera son processus de récolte et vous parlera des bienfaits de cet aliment le plus complet au monde ! Ce sera aussi l’occasion de partager des dégustations à base de spiruline Croqu’ la vie. Au plaisir de se rencontrer !

+d’infos 06 95 94 98 36 ou spirulinecroqulavie@gmail.com

Spiruline Croqu’la vie

Domaine des Aires Lunel

AOC Muscat de Lunel IGP Pays d’Hérault blanc moelleux, rouge et rosé Pétillant et cartagène

Le domaine des Aires vous accueille afin de découvrir le muscat de Lunel. Vous pourrez visiter la cave, découvrir le matériel de vinification et lire des affiches explicatives sur le domaine et le travail de la vigne. Venez découvrir un domaine familial.

+d’infos au 04 67 71 12 08 ou domainedesaires@yahoo.fr

Domaine des aires

Elevage Le Peyron Marsillargues

Céréales, bovins, viande bovine, terrines

Florent s’est installé en 2013. Il est aujourd’hui à la tête d’un troupeau d’une trentaine de mères Aubrac, nourries exclusivement à l’herbe et aux fourrages produits sur l’exploitation. Il cultive également des céréales. Une agriculture paysanne, au service de l’environnement… Il sera ravi de vous présenter son métier et ses produits de la ferme.

+d’infos au 06 10 07 28 98 ou florent.rousseau13@orange.fr

Elevage Le Peyron

La ferme des découvertes Marsillargues

Muriel et Jean Clopes vous présentent leur ferme conservatoire aux portes de la Camargue. Races locales rustiques Brebis raioles, chèvres du Rove, Chiens Berger de Crau, vaches et chevaux de trait, Camargue, et mules poitevines, basse cour. Savoir-faire éducation des animaux de travail, prestations et formations en traction animale, attelage et équitation de travail, solutions pour une agriculture durable et paysanne.

+d’infos au 06 81 23 79 43 ou 06 15 06 01 31 ou jean.clopes@wanadoo.fr

La ferme des découvertes .

67 Rue des Aires Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 06 23 38

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English : DE FERME EN FERME REVIENT POUR UNE NOUVELLE ÉDITION

On the weekend of April 25 and 26, local farmers will be opening their farms as part of the Hérault de ferme en ferme program, in partnership with Lunel Agglo. An opportunity to discover their daily lives and their products.

From 10am to 6pm

Open to all

Free

L’événement DE FERME EN FERME REVIENT POUR UNE NOUVELLE ÉDITION Lunel a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT PAYS DE LUNEL