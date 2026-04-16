PRINTEMPS DE L’ARBORETUM 2026 Lunel

Lunel

PRINTEMPS DE L’ARBORETUM 2026

Chemin du Gazon Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-24

Les 24, 25 & 26 avril de 9h à 18h Arboretum de Lunel.

Visites guidées, stands, animations, et exposition.

=> Vendredi 24 avril

Visite libre de l’arboretum de 9h à 18h

Exposition Arbres fruitiers

=> Samedi 25 avril

Visite libre de l’arboretum de 9h à 18h

Exposition Arbres fruitiers

Visites guidées de l’arboretum à 11h et à 15h (gratuit)

=> Dimanche 26 avril

Visite libre de l’arboretum de 9h à 18h

Exposition Arbres fruitiers

Forum d’information de 10h à 18h

Lunel Agglo valorisation des déchets compostage et lombricompostage.

Association Réseau Fruits oubliés sauvegarde de la biodiversité alimentaire et fruitière/ vente de produits issus des fruits glanés à l’arboretum.

Les Glaneur’euses lutte contre le gaspillage alimentaire et valorisation des plantes sauvages dégustation et vente de produits issus des fruits ramassés à l’arboretum. Ils proposent également un atelier de fabrication de pesto à 11h15 !

Alix BADOUX Oléi’tour de 11h à 12h30 stand de dégustation d’huile d’olive.

Abdel El Ouardi de 13h30 à 18h spécialiste de la figue qui possède un conservatoire de 600 figuiers sur le secteur de St Drézery. Il tiendra un stand avec atelier bouture du figuier.

Le vrai jus de pomme d’Alain Dumas vente et dégustation de jus de pomme artisanale de la Galargues.

> Animations jeune public

Voyage au bout de la cime de 9h à 18h, atelier de grimpe aux arbres.

Les Ateliers de Marine de 14 à 16h30, atelier de gravure sur gomme initiation à la linogravure (jauge limitée à 25 pers.).

Entrée libre. Animations gratuites.

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au 04 67 71 01 37. .

Chemin du Gazon Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 71 01 37

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English :

April 24, 25 & 26 9 am to 6 pm Arboretum de Lunel.

Guided tours, stands, activities and exhibition.

L’événement PRINTEMPS DE L’ARBORETUM 2026 Lunel a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT PAYS DE LUNEL