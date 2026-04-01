Venteuges

De ferme en ferme Sylvie Redon

Pontajou Venteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre de De ferme en ferme Haute-Loire 2026 du CIVAM.

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Pontajou Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 65 43 redon.alain0279@orange.fr

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English :

As part of CIVAM’s De ferme en ferme Haute-Loire 2026 program.

L’événement De ferme en ferme Sylvie Redon Venteuges a été mis à jour le 2026-04-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier