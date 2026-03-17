De ferme en ferme Mendigoules Tence

De ferme en ferme

Mendigoules Horticulture du Haut-Lignon Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Entre Lizieux et Lignon, Séverine Cheyne est productrice de plants de légumes, d’aromatiques et de fleurs à Mendigoules. Venez lui rendre visite lors de ces portes-ouvertes directement sous la serre.

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Mendigoules Horticulture du Haut-Lignon Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 92 58 34 severine.chene@hotmail.fr

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English :

Between Lizieux and Lignon, Séverine Cheyne produces vegetable, herb and flower plants at Mendigoules. Come and visit her at this open house, right in the greenhouse.

L’événement De ferme en ferme Tence a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Haut-Lignon