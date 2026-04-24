De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea Ferme Patinenea Ascain

Ascain

De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea

Ferme Patinenea 405 Route de Dorréa Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Ongi etorri, bienvenue dans ma ferme à Ascain.

Je vous présenterai mon travail et celui de mes abeilles, au travers de la visite de la miellerie et de dégustations des produits de la ruche. .

Ferme Patinenea 405 Route de Dorréa Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 67 45 mikelauntsain@gmail.com

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English : De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea

L’événement De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea Ascain a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque