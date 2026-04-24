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De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea Ferme Patinenea Ascain

De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea Ferme Patinenea Ascain

De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea Ferme Patinenea Ascain dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Ferme Patinenea

Adresse : 405 Route de Dorréa

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea

Ferme Patinenea 405 Route de Dorréa Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Ongi etorri, bienvenue dans ma ferme à Ascain.
Je vous présenterai mon travail et celui de mes abeilles, au travers de la visite de la miellerie et de dégustations des produits de la ruche.   .

Ferme Patinenea 405 Route de Dorréa Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 96 67 45  mikelauntsain@gmail.com

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English : De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea

L’événement De ferme en ferme Visite de la Miellerie Patinenea Ascain a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque

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