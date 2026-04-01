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Rencontre littéraire avec Jone Bordato Médiathèque Ascain

Rencontre littéraire avec Jone Bordato Médiathèque Ascain

Rencontre littéraire avec Jone Bordato Médiathèque Ascain jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 34 route de Saint-Ignace

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

Rencontre littéraire avec Jone Bordato

Médiathèque 34 route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

L’autrice Jone Bordato sera présente à Ascain, dans le cadre de la Foire du livre de Ciboure, pour présenter son livre ‘Erroen izerdia’.
Ce moment d’échange sera l’occasion de découvrir l’ouvrage et de dialoguer directement avec l’autrice.   .

Médiathèque 34 route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36  bibliotheque@mairie-ascain.fr

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English : Rencontre littéraire avec Jone Bordato

L’événement Rencontre littéraire avec Jone Bordato Ascain a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque

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