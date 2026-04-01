Rendez-vous contes pour les 0-3 ans Médiathèque Ascain
Rendez-vous contes pour les 0-3 ans Médiathèque Ascain mercredi 22 avril 2026.
Ascain
Rendez-vous contes pour les 0-3 ans
Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 11:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Thème C’est du propre !
Un moment doux et ludique autour des histoires, spécialement pensé pour éveiller les plus petits .
On vous attend nombreux pour partager ce joli moment !
Places limitées, réservation conseillée. .
Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89 contact@leshistoiresdejulie.fr
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English : Rendez-vous contes pour les 0-3 ans
L’événement Rendez-vous contes pour les 0-3 ans Ascain a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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