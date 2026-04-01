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Rendez-vous contes pour les 0-3 ans Médiathèque Ascain

Rendez-vous contes pour les 0-3 ans Médiathèque Ascain

Rendez-vous contes pour les 0-3 ans Médiathèque Ascain mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 34 Route de Saint-Ignace

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

Rendez-vous contes pour les 0-3 ans

Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:30:00
fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Thème C’est du propre !
Un moment doux et ludique autour des histoires, spécialement pensé pour éveiller les plus petits .
On vous attend nombreux pour partager ce joli moment !
Places limitées, réservation conseillée.   .

Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89  contact@leshistoiresdejulie.fr

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English : Rendez-vous contes pour les 0-3 ans

L’événement Rendez-vous contes pour les 0-3 ans Ascain a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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