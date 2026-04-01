Rendez-vous contes pour les 0-3 ans Médiathèque Ascain

Ascain

Rendez-vous contes pour les 0-3 ans

Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 11:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Thème C’est du propre !

Un moment doux et ludique autour des histoires, spécialement pensé pour éveiller les plus petits .

On vous attend nombreux pour partager ce joli moment !

Places limitées, réservation conseillée. .

Médiathèque 34 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 43 25 89 contact@leshistoiresdejulie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous contes pour les 0-3 ans

L’événement Rendez-vous contes pour les 0-3 ans Ascain a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Pays Basque