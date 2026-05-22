Séances pilate, yoga, stretching Salle Herri Etxetoa Ascain

Ascain

Séances pilate, yoga, stretching

Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:10:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Séances d’une heure proposées par Murielle Plantard de l’Odyssée de S’aimer au profit de la crèche associative Loretxoak (Ascain).

Programme

– 18:00 pilate & yoga

– 19:10 stretching .

Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 44 47 62 loretxoak.ascain@gmail.com

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English : Séances pilate, yoga, stretching

L’événement Séances pilate, yoga, stretching Ascain a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque