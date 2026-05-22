Séances pilate, yoga, stretching Salle Herri Etxetoa Ascain
Séances pilate, yoga, stretching Salle Herri Etxetoa Ascain jeudi 28 mai 2026.
Ascain
Séances pilate, yoga, stretching
Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:10:00
fin : 2026-05-28 20:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Séances d’une heure proposées par Murielle Plantard de l’Odyssée de S’aimer au profit de la crèche associative Loretxoak (Ascain).
Programme
– 18:00 pilate & yoga
– 19:10 stretching .
Salle Herri Etxetoa Rue Oletako Bidea Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 44 47 62 loretxoak.ascain@gmail.com
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English : Séances pilate, yoga, stretching
L’événement Séances pilate, yoga, stretching Ascain a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque
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