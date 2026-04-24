Atelier linogravure Médiathèque Ascain
Atelier linogravure Médiathèque Ascain samedi 30 mai 2026.
Ascain
Atelier linogravure
Médiathèque 34 route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Ateliers Linogravure motifs Japon & BD, pour ados (et grands enfants, et adultes aussi !)
Gravure au lino gomme à graver inspirée des univers manga, BD et motifs japonais traditionnels. Un atelier pensé pour les ados mais les adultes sont les bienvenus aussi, promis. (Qui a dit que nous n’étions pas de grands enfants ?)
Il y a déjà des inscrits alors n’hésitez pas ! .
Médiathèque 34 route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 36 bibliotheque@mairie-ascain.fr
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English : Atelier linogravure
L’événement Atelier linogravure Ascain a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque
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