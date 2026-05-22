Conférence marins corsaires, pirates basques Salle du conseil Ascain

Ascain

Conférence marins corsaires, pirates basques

Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28 20:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Hitzamintza organise une conférence sur la thématique des corsaires et pirates basques.

La conférence se déroulera en langue basque, avec traduction simultanée française .

Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84

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English : Conférence marins corsaires, pirates basques

L’événement Conférence marins corsaires, pirates basques Ascain a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque