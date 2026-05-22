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Conférence marins corsaires, pirates basques Salle du conseil Ascain

Conférence marins corsaires, pirates basques Salle du conseil Ascain

Conférence marins corsaires, pirates basques Salle du conseil Ascain jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Salle du conseil

Adresse : 24 Route de Saint-Ignace

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

Conférence marins corsaires, pirates basques

Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 20:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Hitzamintza organise une conférence sur la thématique des corsaires et pirates basques.
La conférence se déroulera en langue basque, avec traduction simultanée française   .

Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 

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English : Conférence marins corsaires, pirates basques

L’événement Conférence marins corsaires, pirates basques Ascain a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque

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