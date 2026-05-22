Conférence marins corsaires, pirates basques Salle du conseil Ascain
Conférence marins corsaires, pirates basques Salle du conseil Ascain jeudi 28 mai 2026.
Ascain
Conférence marins corsaires, pirates basques
Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 19:00:00
fin : 2026-05-28 20:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Hitzamintza organise une conférence sur la thématique des corsaires et pirates basques.
La conférence se déroulera en langue basque, avec traduction simultanée française .
Salle du conseil 24 Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence marins corsaires, pirates basques
L’événement Conférence marins corsaires, pirates basques Ascain a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)
- Projection du documentaire Mugan à la frontière Salle Biltoki Ascain 22 mai 2026
- Marché hebdomadaire Place Pierre Loti Ascain 23 mai 2026
- Tournoi Charly Daguerre Impasse Kiroleta Ascain 23 mai 2026
- Journée de l’accordéon Plaza Ascain 23 mai 2026
- Projection du documentaire Mugan à la frontière Salle Biltoki Ascain 23 mai 2026