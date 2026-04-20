Festi contes 2026 Tour de jardin Salle Biltoki Ascain

Ascain

Festi contes 2026 Tour de jardin

Salle Biltoki 24 route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:00:00

fin : 2026-04-20 10:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Dans le cadre du festival Festi-Contes, qui se déroule dans toutes les médiathèques du réseau de La Rhune, Nadège Rigalleau propose un spectacle tout en douceur pour les tout-petits un simple tour de jardin.

Quand Lison tourne en rond, c’est que ça ne tourne pas rond… Un simple tour de jardin devient une aventure bucolique abeilles, tournesol amoureux, légumes, libellules. Un spectacle doux et sensoriel pour les tout-petits, qui célèbre la nature et la curiosité.

Un goûter sera offert par la mairie à l’issue de la représentation. .

Salle Biltoki 24 route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 28 99 mediatheque@saintjeandeluz.fr

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English : Festi contes 2026 Tour de jardin

L’événement Festi contes 2026 Tour de jardin Ascain a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque