Aspiran

DE FERME EN FERME WEEDLING’S FINEST

Lieu-dit L’Estagnola Aspiran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

L’Hérault De Ferme en Ferme permet à toutes et tous de venir à la rencontre des producteurs du département.

L’Hérault De Ferme en Ferme permet à toutes et tous de venir à la rencontre des producteurs du département.

Venez découvrir le chanvre, cette plante aux mille vertus, et comment nous valorisons ses fleurs dans notre petite ferme. Nous vous expliquerons tout, de la culture à la transformation, mais aussi les dérives qui mettent à mal cette plante bénéfique pour l’homme, les actualités réglementaires qui ont rythmé notre année 2025/2026 et les dernières nouveautés en matière de recherche. Dans notre ferme les pratiques sont tournées vers le vivant et l’agroécologie, sans traitements chimiques.

Départ des visites 10h, 11h30, 14,30 et 16h30. .

Lieu-dit L’Estagnola Aspiran 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 99 96 weedlingsfinest@gmail.com

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English : DE FERME EN FERME WEEDLING’S FINEST

Hérault De Ferme en Ferme gives everyone the chance to meet the department?s producers.

L’événement DE FERME EN FERME WEEDLING’S FINEST Aspiran a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS