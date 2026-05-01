De fil en aiguille Médiathèque L’arche des mots Scorbé-Clairvaux

Scorbé-Clairvaux

De fil en aiguille

Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03

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Médiathèque L’arche des mots 2 place de la mairie Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 93 54 84 mediatheque.scorbe@grand-chatelleraul.fr

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English : De fil en aiguille

L’événement De fil en aiguille Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne