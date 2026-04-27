De fil et de soi-même Fontenoy-le-Château
De fil et de soi-même Fontenoy-le-Château samedi 9 mai 2026.
Fontenoy-le-Château
De fil et de soi-même
5 place Gilbert Fontenoy-le-Château Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Exposition de peintures sur le thème des lettres à broder, »Hommage aux brodeuses dans l’ombre des femmes fortes », un évènement en accord avec l’exposition temporaire 2026 du Musée de Fontenoy: »Au fil des lettres »Tout public
5 .
5 place Gilbert Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 43 36 04 54
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English :
Exhibition of paintings on the theme of embroidery letters, »Hommage aux brodeuses dans l?ombre des femmes fortes », an event in keeping with the Musée de Fontenoy’s temporary exhibition 2026: »Au fil des lettres »
L’événement De fil et de soi-même Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-27 par OT EPINAL ET SA REGION
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