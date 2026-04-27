Fontenoy-le-Château

De fil et de soi-même

5 place Gilbert Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Exposition de peintures sur le thème des lettres à broder, »Hommage aux brodeuses dans l’ombre des femmes fortes », un évènement en accord avec l’exposition temporaire 2026 du Musée de Fontenoy: »Au fil des lettres »Tout public

5 .

5 place Gilbert Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 43 36 04 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of paintings on the theme of embroidery letters, »Hommage aux brodeuses dans l?ombre des femmes fortes », an event in keeping with the Musée de Fontenoy’s temporary exhibition 2026: »Au fil des lettres »

L’événement De fil et de soi-même Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-27 par OT EPINAL ET SA REGION