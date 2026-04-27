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De fil et de soi-même Fontenoy-le-Château

De fil et de soi-même Fontenoy-le-Château

De fil et de soi-même Fontenoy-le-Château samedi 9 mai 2026.

Adresse : 5 place Gilbert

Ville : 88240 Fontenoy-le-Château

Département : Vosges

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Fontenoy-le-Château

De fil et de soi-même

5 place Gilbert Fontenoy-le-Château Vosges

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Exposition de peintures sur le thème des lettres à broder,  »Hommage aux brodeuses dans l’ombre des femmes fortes  », un évènement en accord avec l’exposition temporaire 2026 du Musée de Fontenoy:  »Au fil des lettres »Tout public
5  .

5 place Gilbert Fontenoy-le-Château 88240 Vosges Grand Est +33 6 43 36 04 54 

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English :

Exhibition of paintings on the theme of embroidery letters,  »Hommage aux brodeuses dans l?ombre des femmes fortes  », an event in keeping with the Musée de Fontenoy’s temporary exhibition 2026:  »Au fil des lettres »

L’événement De fil et de soi-même Fontenoy-le-Château a été mis à jour le 2026-04-27 par OT EPINAL ET SA REGION

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