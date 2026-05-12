De gaffe et en gaffe, et c’est dom…age Centre Socioculturelle Labry

Labry

De gaffe et en gaffe, et c’est dom…age

Centre Socioculturelle 23-31 rue du seizième bcp Labry Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

De Gaffe en gaffe, et c’est dom…age organisé par La Compagnie des Farfelus

Entrée libreTout public

0 .

Centre Socioculturelle 23-31 rue du seizième bcp Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 03 23 60 06

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English :

De Gaffe en gaffe, et c’est dom…age organized by La Compagnie des Farfelus

Free admission

L’événement De gaffe et en gaffe, et c’est dom…age Labry a été mis à jour le 2026-05-12 par MILTOL