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De gaffe et en gaffe, et c’est dom…age Centre Socioculturelle Labry

De gaffe et en gaffe, et c’est dom…age Centre Socioculturelle Labry

De gaffe et en gaffe, et c’est dom…age Centre Socioculturelle Labry samedi 6 juin 2026.

Lieu : Centre Socioculturelle

Adresse : 23-31 rue du seizième bcp

Ville : 54800 Labry

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Labry

De gaffe et en gaffe, et c’est dom…age

Centre Socioculturelle 23-31 rue du seizième bcp Labry Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

De Gaffe en gaffe, et c’est dom…age organisé par La Compagnie des Farfelus
Entrée libreTout public
0  .

Centre Socioculturelle 23-31 rue du seizième bcp Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 03 23 60 06 

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English :

De Gaffe en gaffe, et c’est dom…age organized by La Compagnie des Farfelus
Free admission

L’événement De gaffe et en gaffe, et c’est dom…age Labry a été mis à jour le 2026-05-12 par MILTOL