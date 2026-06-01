Issoudun

De Gutenberg à Centr’Imprim voyage au cœur de l’imprimerie

Rue Denis Papin Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-09 10:00:00

fin : 2026-06-09 11:30:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-09-15 2026-12-08

Depuis l’invention de l’imprimerie par Gutenberg jusqu’aux technologies modernes, plongez dans l’univers fascinant de Centr’Imprim et découvrez comment naissent aujourd’hui les documents qui nous entourent.

Fondée en 1925 sous le nom Laboureur , l’entreprise est passée d’un atelier familial à une imprimerie contemporaine de 3 500 m² où savoir-faire humain et technologies de pointe travaillent main dans la main. De la préparation des fichiers à l’impression, en passant par les finitions et le façonnage, vous découvrirez les étapes nécessaires à la fabrication d’un document imprimé. Rare dans la profession, Centr’Imprim réalise presque l’ensemble de sa production en interne. Cette immersion vous permettra d’observer des équipements spécialisés ainsi que le travail coordonné d’une équipe de 17 professionnels aux métiers variés acheteurs, planificateurs, conducteurs machines, commerciaux ou techniciens de finition. Entre tradition et innovation, l’entreprise perpétue un savoir-faire. .

Rue Denis Papin Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

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English :

From the invention of printing by Gutenberg to modern technologies, immerse yourself in the fascinating world of Centr?Imprim and discover how the documents that surround us are created today.

L’événement De Gutenberg à Centr’Imprim voyage au cœur de l’imprimerie Issoudun a été mis à jour le 2026-05-30 par BERRY