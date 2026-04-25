Issoudun

Sortie nature les supers pouvoirs des plantes

Issoudun Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09 10:00:00

fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Avec de nombreuses animations nature, Indre Nature vous propose un calendrier pour tous les goûts. Encadrées par des professionnels ou des bénévoles passionnés, nos sorties vous invitent à explorer les trésors du patrimoine naturel de notre département.

Venez découvrir les plantes utilisées en phytoremédiation ces espèces végétales qui dépolluent naturellement les sols contaminés. Apprenez comment la végétation contribue à la réhabilitation des sites dégradés et à la restauration de la biodiversité.

Prévoir chapeau et eau.

Animateur C. Moreau 5 .

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Indre Nature offers a wide range of nature activities to suit all tastes. Supervised by professionals or enthusiastic volunteers, our outings invite you to explore the treasures of our department’s natural heritage.

L’événement Sortie nature les supers pouvoirs des plantes Issoudun a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY