Informations pratiques

Issoudun

Lectures d’été

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20 11:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Lectures d’été dans le cadre de Partir en livre dans le parc de sculptures du musée de l’hospice Saint-Roch à Issoudun.

Bien installés sur la pelouse et à l’ombre des arbres, venez écouter les lectures choisies sur le thème de la 12e édition de Partir en livre Nos petits et grand héros ! Lectures proposées par la Médiathèque Albert Camus d’Issoudun avec l’Association Lire et faire lire. Tout public. .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

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English :

Summer readings as part of the Partir en livre program in the sculpture park of the Musée de l’Hospice Saint-Roch in Issoudun.

L’événement Lectures d’été Issoudun a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY