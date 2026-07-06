Lectures d’été Issoudun
jeudi 20 août 2026 · Issoudun
Informations pratiques
Issoudun
Lectures d’été
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 11:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Lectures d’été dans le cadre de Partir en livre dans le parc de sculptures du musée de l’hospice Saint-Roch à Issoudun.
Bien installés sur la pelouse et à l’ombre des arbres, venez écouter les lectures choisies sur le thème de la 12e édition de Partir en livre Nos petits et grand héros ! Lectures proposées par la Médiathèque Albert Camus d’Issoudun avec l’Association Lire et faire lire. Tout public. .
Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr
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English :
Summer readings as part of the Partir en livre program in the sculpture park of the Musée de l’Hospice Saint-Roch in Issoudun.
L’événement Lectures d’été Issoudun a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY
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