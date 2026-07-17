Déambulation artistique à la lumière des films amateurs de l’agence Ciclic, Centre-ville d’Issoudun, Issoudun

Informations pratiques

Déambulation artistique à la lumière des films amateurs de l’agence Ciclic Samedi 19 septembre, 20h00 Centre-ville d’Issoudun Indre

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

En partenariat avec le Centre Culturel Albert Camus, déambulation dans les rues d’Issoudun. En soirée, à partir de 20h, une déambulation dans les rues d’Issoudun proposera une expérience inédite : portée par la compagnie Fa Dièse, une marionnetiste et une chanteuse lyrique feront dialoguer la ville d’aujourd’hui avec ses images d’archives d’un autre temps, projetées au fil du parcours. Un voyage poétique au croisement des arts.

Equipe du spectacle :

/ Charlotte Labaki – Jeu, Chant, Création sonore / Elodie Bretaud – Jeu, Manipulation Marionnettique, Mise en Scène

/ Kelly Auroy – Dessins en live, Affiche / Elodie Bretaud – Création de la marionnette portée

La soirée se clôturera par l’inauguration d’une fresque que l’agence Ciclic souhaite offrir aux Issoldunois, réalisée par l’artiste Morgane Bartbotin, à partir de photogrammes issus des collections Ciclic. Une œuvre pensée comme une empreinte durable de la mémoire audiovisuelle d’Issoudun dans la ville.

Centre-ville d’Issoudun Place du 10-Juin, 36100 Issoudun Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire

En partenariat avec le Centre Culturel Albert Camus, déambulation dans les rues d’Issoudun. En soirée, à partir de 20h, une déambulation dans les rues d’Issoudun proposera une expérience inédite : la…

©Ciclic Centre-Val de Loire