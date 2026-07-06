Informations pratiques

Issoudun

Stage de danse scultpures dansées

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun Indre

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le parc de sculptures du musée accueille l’association chorégraphique de danse contemporaine Kissipik et Fabienne Dupuy pour des ateliers de pratiques artistiques.

Ce stage est ouvert aux danseurs confirmés comme aux débutants.

Tout public, enfant à partir de 8 ans.

Muses uniques, les œuvres du parc seront l’objet de tous les regards. Les gestes, les émotions et les mouvements vous donneront de nouveaux outils pour appréhender les œuvres choisies. Avec la collaboration d’Elisabeth Pons pour évoquer l’histoire des oeuvres et des artistes. Ce stage est ouvert aux danseurs débutants et confirmés. Tenue et chaussures de sport recommandées. Tout public, enfants à partir de 8 ans. 20€ et 15€ pour les 8-11 ans. Inscriptions au 06 84 48 27 62 15 .

Rue de l’hospice Saint-Roch Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 01 76 musee@issoudun.fr

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English :

The museum’s sculpture park welcomes Kissipik, a contemporary dance choreographic association, for practical workshops.

This workshop is open to both experienced dancers and beginners.

Open to all, children aged 8 and over.

L’événement Stage de danse scultpures dansées Issoudun a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY