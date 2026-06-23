Informations pratiques

Issoudun

38ème Festival de la guitare

Boulevard Roosevelt Issoudun Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-29

Né de l’imagination de Marcel Dadi, en 1989, ce festival n’a cessé d’évoluer pour offrir aujourd’hui aux passionnés de guitare 3 jours de festivités, master-class, animées par de nombreux artistes internationaux. Un festival dont la notoriété dépasse les frontières de l’hexagone.

Le festival a vu défiler une pléiade de grands guitaristes (Chet Atkins, Albert Lee, Larry Coryell, Biréli Lagrene, Mike Stern, Christian Escoudé, Raphaël Fays, Roland Dyens, Michel Cusson, Stephan Grossman, Adrian Legg, Pierre Bensusan, Preston Reed, Sylvain Luc, Nguyên Lê, Romane, Jennifer Batten, Michel Haumont, Serge Lopez, John Renbourn, Larry Carlton, Al di Méola, Tommy Emmanuel etc.). Le festival se déroule sur 3 jours. L’accueil des inscrits a lieu le 1er jour. Ils participent ensemble à toutes les festivités, jusqu’au dernier jour (après le déjeuner). Pour ceux qui choisissent l’hébergement collectif, c’est une autre occasion de jouer ensemble jusque tard dans la nuit ! Ce week-end est l’occasion d’échanges amicaux et musicaux très forts.

Salon de lutherie avec 60 exposants. 20 .

Boulevard Roosevelt Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 03 08 18 contact@issoudun-guitare.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Born from the imagination of Marcel Dadi in 1989, this festival has never stopped evolving to offer today to guitar enthusiasts 3 days of festivities, master classes, animated by many international artists. A festival whose fame goes beyond the borders of France.

L’événement 38ème Festival de la guitare Issoudun a été mis à jour le 2026-06-23 par ADT INDRE